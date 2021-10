Black Widow disponibile su Disney+ senza costi aggiuntivi dal 6 ottobre

(Di venerdì 1 ottobre 2021) A partire dal 6saràsugratis per tutti gli abbonati. Il film, prodotto dai Marvel Studios e con protagonista l’attrice Scarlett Johansson nei panni del personaggio Natasha Romanoff, è uscito lo scorso 7 luglio nelle sale cinematografiche, il 9 luglio invece è stato distribuito sulla piattaforma streaming statunitense con Accesso VIP. Ancora qualche giorno di attesa quindi, prima che la pellicola numero 24 del Marvel Cinematic Universe possa essere vista gratuitamente da tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a. Per quella data saranno trascorsi tre mesi esatti rispetto all’uscita del film nei cinema. Abbonati aper vedere gratis il filmcon ...

... lo spin - off di Army of the Dead intitolato Army of Thieves e la dramedy Mio fratello, mia sorella con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi (su Netflix); lo standalone, che diventa ...L attrice rompe il silenzio dopo la risoluzione della causa contro il colosso cinematografico, che aveva denunciato per il doppio rilascio dinelle sale e su Disney+. Scarlett Johansson e Disney hanno trovato un accordo dopo la denuncia presentata in estate ...Scarlett Johansson Disney: iniziata poco dopo l'uscita nelle sale del film Marvel "Black Widow", la disputa legale sembrerebbe ...Trovato un accordo tra Scarlett Johansson e la Disney dopo che l'attrice di Black Widow aveva intentato causa all'azienda ...