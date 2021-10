Biden vince la battaglia ma non la guerra. Debito e infrastrutture ancora al palo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bene, ma non benissimo. Gli Stati Uniti evitano per un pelo la serrata delle attività federali, lo shutdown, ma falliscono ancora una volta il colpo sull’innalzamento del tetto al Debito, rimandando a data da destinarsi la soluzione a un problema che il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha definito senza mezzi termini “catastrofico”. Nella notte italiana è stato un accordo dell’ultimo minuto al Senato americano a evitare il cosiddetto shutdown delle attività federali. Attenzione, il disegno di legge, approvato l’ultimo giorno dell’anno fiscale statunitense, non prevede l’innalzamento del tetto del Debito al quale si erano opposti i repubblicani. La misura è stata approvata con 65 voti a favore e 35 contrari e il testo dovrà ora passare alla Camera, dove l’approvazione appare scontata. Con il via libera del Senato e con quello ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bene, ma non benissimo. Gli Stati Uniti evitano per un pelo la serrata delle attività federali, lo shutdown, ma fallisconouna volta il colpo sull’innalzamento del tetto al, rimandando a data da destinarsi la soluzione a un problema che il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha definito senza mezzi termini “catastrofico”. Nella notte italiana è stato un accordo dell’ultimo minuto al Senato americano a evitare il cosiddetto shutdown delle attività federali. Attenzione, il disegno di legge, approvato l’ultimo giorno dell’anno fiscale statunitense, non prevede l’innalzamento del tetto delal quale si erano opposti i repubblicani. La misura è stata approvata con 65 voti a favore e 35 contrari e il testo dovrà ora passare alla Camera, dove l’approvazione appare scontata. Con il via libera del Senato e con quello ...

