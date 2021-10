Biden si fida di Putin sui cyberattacchi? Questo arresto dice che sbaglia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma. Ilya Sachkov è il giovane capo della società di sicurezza informatica russa Group-IB, molto impegnata nella caccia agli hacker sia in Russia sia in altri paesi. Sul sito dell’azienda c’è scritto che lavora sia con l’Interpol sia con l’Europol e fino a poco tempo fa era considerato una risorsa anche per il governo russo che nel 2019 gli aveva pure consegnato un’onorificenza. In due anni però le cose sono cambiate, non è ancora chiaro cosa, dalle autorità non sono arrivati dei chiarimenti, ma martedì Sachkov è stato arrestato con l’accusa di alto tradimento. Group-IB non è ancora nota come la sua rivale Kaspersky Lab, è una società fondata nel 2003 che negli ultimi dieci anni è cresciuta molto e ormai ha sedi a Singapore, Londra, New York e Dubai, ma l’arresto ha avuto una grande rilevanza non soltanto per la Russia e rischia di essere un segnale importante per ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma. Ilya Sachkov è il giovane capo della società di sicurezza informatica russa Group-IB, molto impegnata nella caccia agli hacker sia in Russia sia in altri paesi. Sul sito dell’azienda c’è scritto che lavora sia con l’Interpol sia con l’Europol e fino a poco tempo fa era considerato una risorsa anche per il governo russo che nel 2019 gli aveva pure consegnato un’onorificenza. In due anni però le cose sono cambiate, non è ancora chiaro cosa, dalle autorità non sono arrivati dei chiarimenti, ma martedì Sachkov è stato arrestato con l’accusa di alto tradimento. Group-IB non è ancora nota come la sua rivale Kaspersky Lab, è una società fondata nel 2003 che negli ultimi dieci anni è cresciuta molto e ormai ha sedi a Singapore, Londra, New York e Dubai, ma l’ha avuto una grande rilevanza non soltanto per la Russia e rischia di essere un segnale importante per ...

