“Bella, la grinta di mamma”. Heather Parisi, chi è la seconda figlia: età, padre, fidanzato vip (Di venerdì 1 ottobre 2021) Spesso essere un figlio d’arte non è semplice, anche se il più delle volte le persone tendono a sottolinearne solamente i privilegi. L’erede di un famoso può sentirsi meno interessante o talentuoso rispetto al genitore e soffrire di complessi o non tollerare l’interesse mediatico dovuto al mestiere di quest’ultimo. La seconda figlia di Heather Parisi, Jaqueline Luna Di Giacomo forse ne sa qualcosa, dal momento che è risaputo non vada molto d’accordo con l’acclamata madre. Com’è ampiamente risaputo, Jaqueline Luna Di Giacomo ha più fratelli nati da altre relazioni vissute da Heather Parisi. La maggiore si chiama Rebecca ed è venuta alla luce nel 1994 durante le nozze con l’imprenditore Giorgio Manenti. In seguito l’icona televisiva ha avuto lei e, molti anni dopo, dall’attuale marito ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 1 ottobre 2021) Spesso essere un figlio d’arte non è semplice, anche se il più delle volte le persone tendono a sottolinearne solamente i privilegi. L’erede di un famoso può sentirsi meno interessante o talentuoso rispetto al genitore e soffrire di complessi o non tollerare l’interesse mediatico dovuto al mestiere di quest’ultimo. Ladi, Jaqueline Luna Di Giacomo forse ne sa qualcosa, dal momento che è risaputo non vada molto d’accordo con l’acclamata madre. Com’è ampiamente risaputo, Jaqueline Luna Di Giacomo ha più fratelli nati da altre relazioni vissute da. La maggiore si chiama Rebecca ed è venuta alla luce nel 1994 durante le nozze con l’imprenditore Giorgio Manenti. In seguito l’icona televisiva ha avuto lei e, molti anni dopo, dall’attuale marito ...

Advertising

EzioGreggio : Chiesa cambia cognome: ora si chiama Cattedrale! Prova di carattere, grinta e ripartenze spietate. Non una bella pa… - GiancarloRondon : RT @EzioGreggio: Chiesa cambia cognome: ora si chiama Cattedrale! Prova di carattere, grinta e ripartenze spietate. Non una bella partita m… - Riccard29729642 : RT @EzioGreggio: Chiesa cambia cognome: ora si chiama Cattedrale! Prova di carattere, grinta e ripartenze spietate. Non una bella partita m… - rudylarossa : RT @EzioGreggio: Chiesa cambia cognome: ora si chiama Cattedrale! Prova di carattere, grinta e ripartenze spietate. Non una bella partita m… - francepisconti : RT @EzioGreggio: Chiesa cambia cognome: ora si chiama Cattedrale! Prova di carattere, grinta e ripartenze spietate. Non una bella partita m… -