Beirut | l’esplosione del porto sembra un mistero destinato a rimanere insoluto

(Di venerdì 1 ottobre 2021) di Riccardo Cristiano* Quella del 4 agosto 2020 è la data decisiva della storia contemporanea libanese. Forse è anche il solo motivo per cui si è parlato di Libano a livello di informazione mondiale nell’ultimo anno, nonostante il disastro economico che ha distrutto la vita di milioni di libanesi, la cui valuta non serve più a molto. Ma cosa è realmente accaduto quel giornodoverun segreto di Stato. Infatti pochi mesi dopoche ha sbriciolato l’interodi, il giudice inquirente Fadi Sawwan fu rimosso: voleva incriminare nomi di assoluto rilievo politico, non credendo che tonnellate e tonnellate di nitrato d’ammonio fossero state sbadatamente dimenticate nelcommerciale della città dopo la decisione del 2014 di confiscare quel carico, ...