Beautiful anticipazioni | Shauna e Ridge | questo matrimonio bis si farà?

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Brooke sta cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Una sorta di uragano ha reso tutto più difficile ma lei spera che presto tutto vada come deve andare anche perha chiesto scusa a Katie che è una delle “vittime” di questa assurda vicenda. La Logan ha detto a sua sorella che si augura che presto Bill si renda conto di avere una donna speciale al suo fianco e le ha anche fatto capire che non ha nessuna intenzione di tornare con suo marito. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 2 ottobre 2021.ci aspetta anche al sabato. La soap americana infatti va in onda prima di Scene da un, al debutto domani pomeriggio! Pronti quindi per scoprire che cosa vedremo nella ...

puntata 1 ottobre Nella puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, della soap opera statunitense "" Quinn cerca in tutti i modi di convincere Ridge che l'idea del ...Scopriamo tutte lesettimanali didal 27 settembre al 3 ottobre 2021 . Una Vita: Ledell'episodio di oggi 1° ottobre 2021 Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° ...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 2 ottobre 2021: si farà il matrimonio bis tra Shauna e Ridge?Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di O ...