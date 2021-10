Basket NBA, continuano gli scontri verbali tra Embiid e Simmons: “È deludente e irrispettoso” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Negli ultimi giorni, The Athletic aveva definito ormai chiusa l’avventura ai Philapelphia 76ers per Ben Simmons. Le parole arrivate in conferenza stampa durante la notte italiana da parte di Joel Embiid vanno proprio in questa direzione. Sembra una frattura insanabile tra team, dirigenza e Simmons, che chiede apertamente la cessione. Joel Embiid ha sottolineato, con le sue dichiarazioni in conferenza stampa, l’atteggiamento sbagliato da parte dell’australiano nei confronti della squadra: “Io credo sia tutto molto deludente e irrispettoso nei confronti dei ragazzi che sono qui per costruirsi una carriera e avrebbero bisogno del suo aiuto“. La sensazione è che non sia mai sbocciato un buon rapporto tra i due, sia in campo (con risultati al di sotto delle aspettative in NBA per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Negli ultimi giorni, The Athletic aveva definito ormai chiusa l’avventura ai Philapelphia 76ers per Ben. Le parole arrivate in conferenza stampa durante la notte italiana da parte di Joelvanno proprio in questa direzione. Sembra una frattura insanabile tra team, dirigenza e, che chiede apertamente la cessione. Joelha sottolineato, con le sue dichiarazioni in conferenza stampa, l’atteggiamento sbagliato da parte dell’australiano nei confronti della squadra: “Io credo sia tutto moltonei confronti dei ragazzi che sono qui per costruirsi una carriera e avrebbero bisogno del suo aiuto“. La sensazione è che non sia mai sbocciato un buon rapporto tra i due, sia in campo (con risultati al di sotto delle aspettative in NBA per la ...

maplewhite1912 : RT @parallelecinico: Abbiamo preparato una guida in cui vi spieghiamo come vedere Serie A, NBA, Eurolega, Eurocup, tutte le altre coppe, Se… - bigina61 : RT @Tg1Rai: Stati Uniti. L'#NBA avverte: stipendio sospeso agli atleti che non rispetteranno gli obblighi vaccinali, imposti dalle autorità… - Tg1Rai : Stati Uniti. L'#NBA avverte: stipendio sospeso agli atleti che non rispetteranno gli obblighi vaccinali, imposti da… - DavideFuma : Un punto sulla situazione in #NBA tra vaccini, non vaccinati, regole, Irving, Beal e tutti gli altri 'scettici'...… - theshieldofspo1 : Le parole di Ja #Morant sulla sua possibile partecipazione allo #SlamDunk Contest! #NBA #TSOS // #Basket -