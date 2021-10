Basket Academy Salerno | il giorno della presentazione

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– 30 settembre 2021: questa la data che sancisce ufficialmente la nascita del progetto targato, fortemente voluto e costruito con perizia in questi ultimi e complessi anni, seppur di pandemia, dal socio fondatore del sodalizio granata Njegos Visnjic. Si è svolta quest’oggi presso la fantastica location dal pattinodromo comunale diladi un programma all’interno del quale, come mai prima d’ora, sport e formazione psicofisica, giocano un ruolo-chiave nello sviluppo e nella crescita dei giovanissimi appassionati di pallacanestro, lo sport che per eccellenza tende al cielo. Crescere attraverso lo sport, cogliendo l’essenza e gli insegnamenti che esso è in grado di regalare a chi, fin da piccolo, si avvicina ...

