Barcellona | c’è il nome per il dopo Koeman | le ultime

La panchina di Ronald Koeman è sempre più in bilico: gli zero punti in Champions pesano fortemente. Due sconfitte, sei gol subiti e zero fatti: sono questi gli impietosi dati dei blaugrana. Per questo motivo il presidente Laporta starebbe pensando di cambiare guida tecnica. Nelle ultime ore, infatti, si registra un contatto diretto tra il presidente e Andrea Pirlo. L'allenatore italiano vieni visto come la figura giusta per valorizzare i giovani, come Rijkaard nel 2003.

