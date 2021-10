Barbara d’Urso: nuove foto della scenata di gelosia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Già qualche giorno fa era era trapelata l’indiscrezione che parlava della prima lite tra Barbara d’Urso e il suo fidanzato Francesco Zangrillo. Ora spuntano nuove foto di quella accesa discussione in un ristorante di Milano e sembra che il motivo sia stato da ricollegare alla gelosia della conduttrice. Momenti di alta tensione tra Barbara d’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo. Anche se i due non hanno mai ufficializzato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021) Già qualche giorno fa era era trapelata l’indiscrezione che parlavaprima lite trae il suo fidanzato Francesco Zangrillo. Ora spuntanodi quella accesa discussione in un ristorante di Milano e sembra che il motivo sia stato da ricollegare allaconduttrice. Momenti di alta tensione trae il fidanzato Francesco Zangrillo. Anche se i due non hanno mai ufficializzato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

interesoretacop : @GMerdez @marco171292 @Jack_Cesar12 @marifcinter Cioè lui dice che l'ho letto su cds gli dimostro che ne avevano pa… - papAlessandroIX : @Mat87Vic Ma poi non lo sta chiedendo Barbara D'Urso che fa le interviste questi dovrebbero essere informati per il loro ruolo! - niyakaralieva : @mileylevine e si fanno “sentire” a programmi in stile barbara d’urso - Fuvi681 : RT @pino_manolo: Peggio di Barbara D'Urso Un programma per deviati MENTALI #DrittoeRovescio - MartinaParise5 : RT @ralcoquel: Mamma mia ma tutta questa gente che sostiene Soleil è cresciuta a pane e Barbara D'urso proprio. È super falsa e recita. Io… -