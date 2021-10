Banca Popolare dell’Alto Adige | autorizzazione Banca d’Italia all’acquisto di azioni proprie

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Laha comunicato che lain data 30 settembre 2021 ha autorizzato la riduzione di fondiper il riacquisto di, per un importo massimo di 3.500.000 euro, finalizzata a sostenere la liquidità delleBPAA per il tramite di un intermediario indipendente. L’fa seguito a quanto previsto dalla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e all’approvazione dell’Assemblea dei soci dellain data 30 marzo 2021 con la quale è stata rinnovata l’, in scadenza il 30 settembre 2021. Il rinnovo ...

