Atletica, Marcell Jacobs sulla scia dei grandi. Obiettivo Mondiali 2022 e a chi è riuscita l’accoppiata con i Giochi nella storia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Marcell Jacobs è il favorito numero uno per la gara dei 100 metri ai prossimi Mondiali di luglio 2022 a Eugene. Detta così sembra quasi una “gufata” ma sono i numeri a parlare a favore del due volte campione olimpico di Tokyo 2021. Da quando la IAAF ha istituito i Mondiali di Atletica (Helsinki nel 1983) nel 70% delle occasioni il campione olimpico dei 100 si è aggiudicato anche il titolo iridato successivo. Le due vere imprese le ha compiute Carl Lewis, il cui regno è durato per oltre un decennio perchè nelle prime due edizioni il Mondiale si disputava una volta ogni quattro anni e dunque dovette aspettare tre stagioni per bissare titolo olimpico e mondiale (accoppiata Los Angeles 1984-Roma 1987, con successo assegnato a tavolino per la squalifica di Ben Johnson e Seul 1988-Tokyo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021)è il favorito numero uno per la gara dei 100 metri ai prossimidi luglioa Eugene. Detta così sembra quasi una “gufata” ma sono i numeri a parlare a favore del due volte campione olimpico di Tokyo 2021. Da quando la IAAF ha istituito idi(Helsinki nel 1983) nel 70% delle occasioni il campione olimpico dei 100 si è aggiudicato anche il titolo iridato successivo. Le due vere imprese le ha compiute Carl Lewis, il cui regno è durato per oltre un decennio perchè nelle prime due edizioni il Mondiale si disputava una volta ogni quattro anni e dunque dovette aspettare tre stagioni per bissare titolo olimpico e mondiale (accoppiata Los Angeles 1984-Roma 1987, con successo assegnato a tavolino per la squalifica di Ben Johnson e Seul 1988-Tokyo ...

Advertising

OA_Sport : Per Marcell Jacobs l'obiettivo è confermarsi come lo sprinter più forte sul globo ai prossimi Mondiali - lillydessi : L'amore secondo Marcell Jacobs: la proposta di matrimonio sulla pista d'atletica - OA_Sport : #Athletics Tante/troppe illazioni nei confronti di Jacobs e la Wada difende la posizione dell'azzurro - fabriziobenzoni : Sabato abbiamo vissuto la grande inaugurazione della Pista di Atletica di Sanpolino Gabre Gabric. Mesi di lavoro,… - sportface2016 : #Atletica, Filippo #DiMulo non ha dubbi: 'Marcell #Jacobs resta in seconda frazione, fa la differenza. L'#Italia pu… -