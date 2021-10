Atalanta, nuove vie del gol: Gasperini ha trasformato la Dea (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Atalanta di quest’anno è diversa dal solito, gli attaccanti segnano di meno: i numeri L’Atalanta formato 2021/2022 di Gian Piero Gasperini porta con se una novità inaspettata: le reti che non arrivano dagli attaccanti. I nerazzurri sono sempre stati una cooperativa del gol, ma non fino a questo punto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sei gol degli undici segnati fino a questo momento non portano la firma degli attaccanti. E in realtà, proprio sei degli ultimi otto sono stati segnati da Gosens (2) e poi Freuler, Zappacosta, Toloi e Pessina. Un aumento dei calciatori in gol che rende l’Atalanta ancor più “totale”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’di quest’anno è diversa dal solito, gli attaccanti segnano di meno: i numeri L’formato 2021/2022 di Gian Pieroporta con se una novità inaspettata: le reti che non arrivano dagli attaccanti. I nerazzurri sono sempre stati una cooperativa del gol, ma non fino a questo punto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sei gol degli undici segnati fino a questo momento non portano la firma degli attaccanti. E in realtà, proprio sei degli ultimi otto sono stati segnati da Gosens (2) e poi Freuler, Zappacosta, Toloi e Pessina. Un aumento dei calciatori in gol che rende l’ancor più “totale”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

