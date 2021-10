Atalanta-Milan, Gosens starà fuori per almeno due mesi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Robin Gosens non ci sarà in Atalanta-Milan di domenica prossima: il tedesco starà fuori per almeno due mesi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 ottobre 2021) Robinnon ci sarà indi domenica prossima: il tedescoperdue

Advertising

DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - ewan_m23 : Serie a matchday 7 predictions: Venezia 2-1 Cagliari Salernitana 0-2 Genoa Torino 1-3 Juventus Sassuolo 1-2 Inter B… - sportli26181512 : Verso Atalanta-Milan, ecco il bilancio degli ultimi 10 incontri giocati a Bergamo: Il Milan domenica sera alle 20.4… - AMinghetti : RT @AlessioDiRusso2: @lollo2315 Juve: De Light Inter: Barella Milan: probabilmente nessuno Lazio: nessuno Atalanta: Gosens Napoli: Koulibaly -