Asl Civitavecchia, dopo la gita fuori porta da 85mila euro, polemica per i 40mila del concorso annullato e per i 300mila dell'affitto di personale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un progetto di formazione destinato a una settantina di dirigenti e che contemplava anche una gita fuori porta, poi sospesa, per rafforzare lo spirito di gruppo. Costo totale programmato: oltre 103mila euro lordi, circa 85mila netti. Una procedura concorsuale, per individuare 22 assistenti amministrativi da destinare alle aziende sanitarie locali, già a buon punto ma annullata in autotutela. Costo stimato dell'appalto: tra i 30 e i 40mila euro. Una convenzione per "affittare" dirigenti e dipendenti da un'altra azienda sanitaria. Costo presunto per un anno: 300mila euro. Sono le spese della Asl Roma 4, quella di Civitavecchia, che stanno creando non pochi problemi (e altrettante polemiche) alla neo direttrice generale ...

