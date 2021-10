Asl Bari: sospesi undici operatori sanitari “che hanno rifiutato il vaccino”, istruttoria per altri novanta Contrasto al corona virus (Di venerdì 1 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da ASL Bari: La Direzione generale della ASL di Bari ha avviato oggi le procedure di sospensione nei confronti degli operatori sanitari che hanno manifestato il rifiuto alla vaccinazione anti Covid o che non hanno risposto ai ripetuti inviti da parte della azienda. Si tratta complessivamente di un centinaio di lavoratori, pari all’ 1 per cento dei circa 10mila dipendenti in servizio nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia. Le sospensioni sono state notificate al momento a undici sanitari che hanno rifiutato il vaccino, e sono in corso le istruttorie su 90 dipendenti ASL non vaccinati e che non hanno risposto ai ripetuti inviti da ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da ASL: La Direzione generale della ASL diha avviato oggi le procedure di sospensione nei confronti deglichemanifestato il rifiuto alla vaccinazione anti Covid o che nonrisposto ai ripetuti inviti da parte della azienda. Si tratta complessivamente di un centinaio di lavoratori, pari all’ 1 per cento dei circa 10mila dipendenti in servizio nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia. Le sospensioni sono state notificate al momento acheil, e sono in corso le istruttorie su 90 dipendenti ASL non vaccinati e che nonrisposto ai ripetuti inviti da ...

