ASCOLTITV 30 SETTEMBRE 2021 | FINO ALL’ULTIMO BATTITO 18 | 8% | STAR IN THE STAR 10 | 6% | FORMIGLI 6 | 6% | DEL DEBBIO 5 | 6% | EUROPA LEAGUE 3 | 9% | VOLA LA CLERICI 16 | 7% | D’URSO 11%

(Di venerdì 1 ottobre 2021) ASCOLTI TV 30· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1250 23.02UnoMattina – 931 18.80Storie Italiane – 802 17.50Storie Italiane – 885 16.55È Sempre Mezzogiorno – 1712 16.71Tg1 – 3112 22.31Oggi è un Altro Giorno – 1540 12.74Paradiso delle Signore – 1720 18.12Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1413 15.70Vita in Diretta – 1785 18.20L’Eredità – 2559 19.46L’Eredità – 3757 21.85Tg1 – 4639 22.20Soliti Ignoti – 4553 19.63– 3935 17.52 + 3443 19.70 x x xPorta a Porta – 640 8.83 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1006 18.59Mattino 5 – 776 16.00Mattino 5 – 778 17.26Forum – 1273 17.31Tg5 – 2645 20.12Beautiful – 2569 18.59Una Vita – 2452 18.64UeD – 2605 22.96 + 1929 19.98Amici + GF Vip – 1737 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV SETTEMBRE

Ascolti TV 24: Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show Rai1 Tale e Quale Show : 3. #? BubinoBlog (@bubinoblog) September 25, 2021 Dati auditel GF Vip 6 Prima puntata : 2.860.Gli ascolti TV di ieri, lunedì 6, hanno premiato (di poco) L'Estate in diretta ... #? BubinoBlog (@bubinoblog) September 7, 2021 #Pomeriggio5 in nuova veste parte al 16,1% e 14,...Dati ascolti tv 30 settembre: dati share di Fino all'ultimo battito, Star in the star: i dati Auditel di ieri sera, giovedì 30 settembre.Ascolti tv 30 settembre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...