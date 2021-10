Ascolti Tv prima serata di ieri 30 Settembre 2021 | ecco chi ha vinto

(Di venerdì 1 ottobre 2021)Tv di30: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 30per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la secondacosa è accaduto il 30quali sono le ...

Advertising

PTurche : RT @PTurche: @SmileLali1995 @kekkabarrese @QuartoBrave Alcune persone in Vedevano prima #braveandbeautiful e poi Loveistheair Quindi gli p… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 30 settembre - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #Pomeriggio5 ha registrato nel penultimo programma della settimana; 1.022.000… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre Il penultimo programma della settimana dei #IFattiVostri ha conquistato; 393.0… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #StorieItaliane ha totalizzato nel penultimo programma della settimana: 802.00… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti prima

Tv 30 settembre 2021. Inserata su Rai1 - dalle 21.40 alle 23.42 - la seconda puntata di Fino all'Ultimo Battito è stata seguita da 3.620.000 spettatori pari al 18,8%. Su Canale 5 - ...Un modello, insomma, in cuiche parlare dei luoghi fisici ci si interroghi sulle funzioni e ... Una politica chele cittadine e i cittadini, fatta di luoghi e servizi accessibili a tutti, ...Ascolti tv, ieri sera: Fino all’ultimo battito vs Star in the star. Auditel ieri sera, 30 settembre 2021. Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Fino all’ultimo battito’ batte ‘Star in the star’ di Ilary Blasi. Rai ...In occasione dell'uscita di FIFA 22, la nuova edizione del popolare videogioco FIFA che combina calcio e musica, Spotify ha svelato quelli che sono i brani della colonna sonora di FIFA più ascoltati n ...