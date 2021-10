Ascolti TV | Giovedì 30 Settembre 2021. Fino all’Ultimo Battito 18.8%, niente da fare per Star in the Star (10.6%). Formigli (6.6%) sorpassa Del Debbio (5.6%). Giallini e Panariello peggio di tutti (3.8%) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Fino all'Ultimo Battito Nella serata di ieri, Giovedì 30 Settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.42 – la seconda puntata di Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% (nel dettaglio primo episodio 3.935.000: 17.5%, secondo episodio: 3.443.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.04 – la terza puntata di Star in the Star ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Con Air ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 la seconda puntata di Lui è peggio di Me ha raccolto davanti al video 803.000 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 ottobre 2021)all'UltimoNella serata di ieri,30, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.42 – la seconda puntata diha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% (nel dettaglio primo episodio 3.935.000: 17.5%, secondo episodio: 3.443.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.04 – la terza puntata diin theha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Con Air ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 940.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 la seconda puntata di Lui èdi Me ha raccolto davanti al video 803.000 ...

Advertising

95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Giovedì 30 Settembre 2021. Fino all'Ultimo Battito 18.8%, niente da fare per Star in the Star (10.6%) htt… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Giovedì 30 Settembre 2021. Fino all'Ultimo Battito 18.8%, niente da fare per Star in the Star (10.6%). F… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 30 settembre 2021. Fino all’ultimo battito cala al 18,8%, Star in the star scende al 10,6%, Fo… - fabiofabbretti : Anche ieri #UominieDonne si conferma il programma più seguito del daytime (23% di share). #IlParadisoDelleSignore (… - nonmuntoni : Rendiamoci conto che Paperissima stava facendo praticamente più ascolti di Striscia La Notizia. Giovedì scorso Pape… -