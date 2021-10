Arriva anche la norvegese Flyr: Orio accoglie la sua sedicesima compagnia aerea (Di venerdì 1 ottobre 2021) Orio al Serio. L’Aeroporto di Bergamo si appresta ad accogliere un’altra, nuova compagnia aerea. Si tratta di Flyr, vettore norvegese che opera con una flotta di tre Boeing 737-800 da 189 posti e ha la sua base principale all’aeroporto di Oslo-Gardermoen, da dove inizierà a volare con Milano Bergamo a partire dal 5 gennaio 2022. Il nuovo collegamento, che risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia, prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e sabato, per tutta la stagione invernale. I voli sono già in vendita sul sito del vettore www.Flyr.com. Con l’ingresso di Flyr, che si aggiunge ai nuovi arrivi di easyJet, Eurowings e Vueling, il network dell’orario invernale 2021/2022 dell’aeroporto di Milano Bergamo conta 16 compagnie aeree ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021)al Serio. L’Aeroporto di Bergamo si appresta adre un’altra, nuova. Si tratta di, vettoreche opera con una flotta di tre Boeing 737-800 da 189 posti e ha la sua base principale all’aeroporto di Oslo-Gardermoen, da dove inizierà a volare con Milano Bergamo a partire dal 5 gennaio 2022. Il nuovo collegamento, che risponde alla domanda crescente di voli da e per la Norvegia, prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e sabato, per tutta la stagione invernale. I voli sono già in vendita sul sito del vettore www..com. Con l’ingresso di, che si aggiunge ai nuovi arrivi di easyJet, Eurowings e Vueling, il network dell’orario invernale 2021/2022 dell’aeroporto di Milano Bergamo conta 16 compagnie aeree ...

