Arrestato nazista torturatore del regime di Pinochet: il 75enne era in vacanza in Versilia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uno dei capi di un campo nazista in cui venivano incarcerati e torturati gli oppositori del regime cileno di Pinochet è stato Arrestato la settimana scorsa in Italia. Reinhard Doring Falkenberg si trovava in vacanza a Forte dei Marmi insieme a una comitiva di pensionati tedeschi al momento dell’arresto, a 16 anni da quando è stato condannato per sequestro di persona in Cile. Doring Falkenberg, negli anni Settanta era uno dei capi della “Colonia Dignidad”, enclave cilena fondata da nazisti tedeschi fuggiti dalla Germania dopo la seconda guerra mondiale, poi diventata centro di detenzione. Dopo la fine del regime di Pinochet, diverse inchieste e indagini hanno portato alla luce le violenze commesse all’interno della colonia, tra cui abusi di minori e torture ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Uno dei capi di un campoin cui venivano incarcerati e torturati gli oppositori delcileno diè statola settimana scorsa in Italia. Reinhard Doring Falkenberg si trovava ina Forte dei Marmi insieme a una comitiva di pensionati tedeschi al momento dell’arresto, a 16 anni da quando è stato condannato per sequestro di persona in Cile. Doring Falkenberg, negli anni Settanta era uno dei capi della “Colonia Dignidad”, enclave cilena fondata da nazisti tedeschi fuggiti dalla Germania dopo la seconda guerra mondiale, poi diventata centro di detenzione. Dopo la fine deldi, diverse inchieste e indagini hanno portato alla luce le violenze commesse all’interno della colonia, tra cui abusi di minori e torture ...

repubblica : Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione [di Andrea Bu… - Tg3web : Arrestato a Forte dei Marmi il criminale nazista con passaporto cileno Reinhard Doring Falkenberg, uno dei più fero… - HuffPostItalia : Arrestato Falkenberg: ex nazista torturatore di Pinochet in fuga tra i pensionati a Forte dei Marmi - peucezia : RT @giusmo1: Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione - PippiCalz : RT @FabioMontale: Arrestato a Forte dei Marmi Falkenberg, nazista e torturatore al servizio di Pinochet -