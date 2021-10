Architetto ucciso in casa dai ladri davanti moglie e figli in piena notte: arrestati tre albanesi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre arresti per la morte di Roberto Mottura, l’Architetto 50enne che nella notte tra l’8 e il 9 giugno di quest’anno aveva sorpreso i ladri nella sua casa di Piossasco. Gli spararono davanti a moglie e figli senza pietà. I fermati, si apprende, sarebbero tre uomini albanesi. Le prove raccolte dagli investigatori sembrano confermare che il delitto sia stato l’esito di una rapina finita male. “Spero che marciscano in galera”, ha affermato il fratello della vittima”. “Questi mesi sono stati terrificanti”. “Spero davvero che questa storia sia arrivata a una svolta. Lo spero per la famiglia di mio fratello, per i miei genitori, per tutti noi. Sono le parole di Enrico Mottura in un’intervista a La Stampa. Architetto ucciso: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tre arresti per la morte di Roberto Mottura, l’50enne che nellatra l’8 e il 9 giugno di quest’anno aveva sorpreso inella suadi Piossasco. Gli spararonosenza pietà. I fermati, si apprende, sarebbero tre uomini. Le prove raccolte dagli investigatori sembrano confermare che il delitto sia stato l’esito di una rapina finita male. “Spero che marciscano in galera”, ha affermato il fratello della vittima”. “Questi mesi sono stati terrificanti”. “Spero davvero che questa storia sia arrivata a una svolta. Lo spero per la famiglia di mio fratello, per i miei genitori, per tutti noi. Sono le parole di Enrico Mottura in un’intervista a La Stampa.: ...

Advertising

SecolodItalia1 : Architetto ucciso in casa dai ladri davanti moglie e figli in piena notte: arrestati tre albanesi… - PasqualeMarro : #Architetto ucciso da ladri in casa: manette per tre uomini - tajaliga : RT @Lapomacho: E dato che non è stato specificata l'etnia, si può capire che trattasi di 'italiani brava ggente'. Risolto l'omicidio dell'… - PalermoToday : Roberto Mottura, l'architetto ucciso in casa dai ladri: tre fermati - Ariel2575 : RT @ImolaOggi: ??Architetto ucciso in casa dai ladri, fermati tre albanesi (Lamorgese: 'L'insicurezza è una percezione') -