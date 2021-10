Annalisa e Federico Rossi, amore o amicizia? Dietro le quinte… (Di venerdì 1 ottobre 2021) Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? Una clamorosa segnalazione suggerisce che i due potrebbero condividere qualcosa di più profondo del successo conquistato durante l’estate. Federico Rossi e Annalisa (Instagram)Annalisa e Federico Rossi hanno fatto ballare per tutta l’estate con la loro hit “Movimento Lento”, il cui videoclip su Youtube ha superato le 30 milioni di visualizzazioni. I due artisti, rispettivamente di 36 e 27 anni, avevano già collaborato insieme per un altro brano, “Tutto per una ragione”, e avevano cantato anche sul palco del Festival di Sanremo. Nel corso delle esibizioni degli ultimi mesi, tra Battiti Live e i Seat Music Awards, hanno sempre mostrato un grande affiatamento “artistico”. E sui ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021)stanno insieme? Una clamorosa segnalazione suggerisce che i due potrebbero condividere qualcosa di più profondo del successo conquistato durante l’estate.(Instagram)hanno fatto ballare per tutta l’estate con la loro hit “Movimento Lento”, il cui videoclip su Youtube ha superato le 30 milioni di visualizzazioni. I due artisti, rispettivamente di 36 e 27 anni, avevano già collaborato insieme per un altro brano, “Tutto per una ragione”, e avevano cantato anche sul palco del Festival di Sanremo. Nel corso delle esibizioni degli ultimi mesi, tra Battiti Live e i Seat Music Awards, hanno sempre mostrato un grande affiatamento “artistico”. E sui ...

RVallesina : Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) - GammaStereoRoma : Annalisa - Movimento Lento (Feat. Federico Rossi) - MondoTV241 : Feeling sospetto tra Annalisa e Federico Rossi, c'è qualcosa che non sappiamo? #federicorossi #annalisascarrone - fedevrico : annalisa e federico che scoprono di stare insieme grazie a biccy punto it - protectnali : immaginate annalisa e federico che aprono i social e si vedono nelle paginette di gossip come fidanzati -