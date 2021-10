Angelina Jolie e la figlia Zahara | che ogni giorno le insegna qualcosa

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Un tenero momento madre-figlia. È quello vissuto da Angelina Jolie con Zahara Jolie-Pitt nel corso dell’evento Power of Women di Variety, che si è tenuto al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills. Angelina, elegantissima col suo abito marrone chiaro a maniche lunghe drappeggiato, è apparsa molto affettuosa con la sedicenne, splendida in un completo bianco top e pantaloni.

A quanto pare, la stessa cosa è accaduta al premio Oscar. Durante una recente intervista (via The Direct ), l'attrice, che nell'attesissimo film di Chloé Zhao interpreterà Thena, ha ...Tra i protagonisti vedremo anche, al suo debutto in casa Marvel nel ruolo di Thena , descritta come una feroce guerriera che possiede la capacità di forgiare qualsiasi arma desideri ...In passato Angelina Jolie aveva rifiutato altri ruoli di supereroi che le erano stati proposti: cosa c'era di diverso in Eternals? Ecco cosa ha detto!Angelina Jolie ha rivelato di aver rifiutato il ruolo di un noto supereroe prima di accettare di prendere parte a Eternals di Chloé Zhao.