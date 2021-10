Amministrative: Fratoianni, 'al voto per coalizioni larghe e progressiste' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Manca davvero poco, poche ore dall'appuntamento del 3 e 4 ottobre. Andate a votare e andate a votare per le coalizioni larghe democratiche e progressiste, per la sinistra, per le liste della sinistra in tutta Italia. E sconfiggere così una brutta destra, aggressiva e pericolosa". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana in un videoappello sui social. “E soprattutto per costruire le condizioni - prosegue il leader di SI - in grado di trasformare le nostre città nel segno della solidarietà, per mettere al centro i diritti del lavoro, per rimettere al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contro la precarietà, per dire basta al consumo di suolo, per il diritto all'abitare". "Per ricostruire - conclude Fratoianni - una rete di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Manca davvero poco, poche ore dall'appuntamento del 3 e 4 ottobre. Andate a votare e andate a votare per ledemocratiche e, per la sinistra, per le liste della sinistra in tutta Italia. E sconfiggere così una brutta destra, aggressiva e pericolosa". Lo afferma Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana in un videoappello sui social. “E soprattutto per costruire le condizioni - prosegue il leader di SI - in grado di trasformare le nostre città nel segno della solidarietà, per mettere al centro i diritti del lavoro, per rimettere al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contro la precarietà, per dire basta al consumo di suolo, per il diritto all'abitare". "Per ricostruire - conclude- una rete di ...

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Fratoianni, 'al voto per coalizioni larghe e progressiste'... - ioxTsipras : RT @sinitSermoneta: Elezioni Amministrative LATINA 3/4 ott.2021 - vota 'Sinistra italiana' per Tonino Mancino Sindaco e ?? PAGANI Antoniett… - Sermocity : RT @sinitSermoneta: Elezioni Amministrative LATINA 3/4 ott.2021 - vota 'Sinistra italiana' per Tonino Mancino Sindaco e ?? PAGANI Antoniett… - GrossetoNotizie : Verso le amministrative, Fratoianni: “Il Pd voti per Della Santina” - NonUnodiMeno : RT @SI_sinistra: #Amministrative 2021. Nicola Fratoianni a #Ravenna per De Pascale #SinistraItaliana -