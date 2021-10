Amici di Maria De Filippi anticipazioni terza puntata di domenica 3 ottobre: si assegnano gli ultimi banchi (Di venerdì 1 ottobre 2021) La terza puntata della 21esima stagione andrà in onda alle ore 14:45 di domenica 3 ottobre 2021 sempre su Canale5, quando i numerosi fan della trasmissione potranno continuare a vedere l’assegnazione dei banchi della classe rimasti ancora vuoti o le sfide per determinare quelli ancora in bilico. Maria De Filippi torna a condurre il talent show ormai assegnato in programmazione nel nuovo slot domenicale che sta dando soddisfazioni in termini di ascolti nella sfida tra le eterne amiche/nemiche contro Mara Venier. Le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata del talent show che continua ad assegnare i suoi banchi con le temute sfide tra i ragazzi vogliosi di prendere il posto di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ladella 21esima stagione andrà in onda alle ore 14:45 di2021 sempre su Canale5, quando i numerosi fan della trasmissione potranno continuare a vedere l’assegnazione deidella classe rimasti ancora vuoti o le sfide per determinare quelli ancora in bilico.Detorna a condurre il talent show ormai assegnato in programmazione nel nuovo slotle che sta dando soddisfazioni in termini di ascolti nella sfida tra le eterne amiche/nemiche contro Mara Venier. Lee gli ospiti delladel talent show che continua ad assegnare i suoicon le temute sfide tra i ragazzi vogliosi di prendere il posto di ...

