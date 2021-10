Ambiente, attivisti occupano con tende e sacchi a pelo piazza Affari a Milano: “Finanza è complice della crisi climatica” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La Finanza è complice della crisi climatica”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti della rete Rise Up 4 Climate Justice che questa notte hanno occupato piazza Affari a Milano. Un’acampada con sacchi a pelo e tende di fronte al “simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze”. L’azione è durata tutta la notte e questa mattina i giovani si uniranno al corteo studentesco per il clima che insieme a Greta Thunberg passerà proprio davanti alla Borsa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) “La”. Lo dicono le attiviste e glirete Rise Up 4 Climate Justice che questa notte hanno occupato. Un’acampada condi fronte al “simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze”. L’azione è durata tutta la notte e questa mattina i giovani si uniranno al corteo studentesco per il clima che insieme a Greta Thunberg passerà proprio davanti alla Borsa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

