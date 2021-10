Ama: per raccolta porta a porta ecco 20 nuovi mezzi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Prosegue anche a settembre il piano di potenziamento e rinnovamento della flotta dell’azienda, con 20 nuovi mezzi leggeri a vasca dotati di costipatore per la raccolta differenziata, in particolare “porta a porta”. Sono, infatti, già operativi su strada 11 di questi mini-compattatori, dislocati nelle varie sedi di zona del territorio cittadino, ai quali nel corso di questa settimana se ne aggiungeranno ulteriori 9. Più in generale, sono 50 i nuovi “costipatori” entrati nella flotta della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente da maggio a oggi. I nuovi mezzi, con tecnologie all’avanguardia e maggiore capienza rispetto a quelli attualmente in uso, sono più leggeri ed “agili” rispetto ai compattatori stradali e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Prosegue anche a settembre il piano di potenziamento e rinnovamento della flotta dell’azienda, con 20leggeri a vasca dotati di costipatore per ladifferenziata, in particolare “”. Sono, infatti, già operativi su strada 11 di questi mini-compattatori, dislocati nelle varie sedi di zona del territorio cittadino, ai quali nel corso di questa settimana se ne aggiungeranno ulteriori 9. Più in generale, sono 50 i“costipatori” entrati nella flotta della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente da maggio a oggi. I, con tecnologie all’avanguardia e maggiore capienza rispetto a quelli attualmente in uso, sono più leggeri ed “agili” rispetto ai compattatori stradali e ...

