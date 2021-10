Alla scoperta dei monti di Monreale | il progetto che offre passeggiate per tutti

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’amministrazione comunale, in occasione dell’arrivo della stagione autunnale, in sinergia con l’associazione “I Camminatori della Domenica”, il cui presidente è Andrea Arcangelo, propone undenominato “PasseggiAmo tra i”. Ilprevede lunghetra le zone boschive nel territorio di. L’iniziativa, proposta dall’assessoreProtezione Civile Paola Naimi, ha lo scopo di coinvolgere le famiglie e bambini a partire dai 5 anni di età e dicoloro che vorranno farne parte. I siti interessati inizialmente saranno: La Nievera, Monte Pietroso, II Castellaccio e tante altre ancora in programmazione. “L’obiettivo – dice l’assessore Naimi- è quello di far conoscere il nostro territorio anche alle nuove generazioni, trasmettere loro ...

