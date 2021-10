Advertising

MediasetTgcom24 : Alitalia, i sindacati al lavoro sulla cassa integrazione fino al 2023 #alitalia - fisco24_info : Alitalia: sindacati, al lavoro su Cigs fino al 2023: Tavolo al ministero con Orlando, Castelli e Bellanova - giornaleradiofm : Approfondimenti: Alitalia: sindacati, al lavoro su Cigs fino al 2023: (ANSA) - ROMA, 01 OTT - La Cigs per i lavorat… - iconanews : Alitalia: sindacati, al lavoro su Cigs fino al 2023 - Potemkin959 : Bravi, splendida manifestazione, piazza piena di gente?? Meglio tardi che mai anche se la storia dei vari sindacati… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia sindacati

TGCOM

La Cigs per i lavoratori diche non saranno assorbiti da Ita potrebbe essere estesa fino al 2023. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo cui ci sarebbe da lavorare sulla copertura economica. Al tavolo al ministero ...Il Piano del Governo Non si fermano, infatti, le proteste dei migliaia di lavoratoricon iche chiedono alla newco di rimettersi al tavolo delle trattative per negoziare il nuovo ...E’ in corso il tavolo al ministero del Lavoro sugli ammortizzatori per i lavoratori Alitalia. Presenti il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la vice ministra al Tesoro, Laura Castelli e la vice mini ...La cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia che non saranno assorbiti da Ita potrebbe essere estesa fino al 2023. E' quanto si apprende da fonti sindacali, secondo cui bisognerebb ...