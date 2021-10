Alec Ross: “Senza un nuovo contratto sociale, il Recovery a rischio” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “L’ho capito con Obama. Ci sono due mondi economici, quello del lavoro e quello del capitale. E quello del capitale è fatto dell’1 per cento della popolazione. Io sono della West Virginia, che è un po’ come dire la Calabria, così mentre studiavo ho lavorato come pulitore di pavimenti, ho riempito le botti di birra nei pub. Ora sono nel club dell’1%, ma anche un’eccezione”. Il contratto sociale è saltato, il nuovo lavoro governato dalla tecnologia non produce diritti ma risentimento, i figli difficilmente riescono a superare il tenore di vita dei loro genitori, e Alec Ross, splendido quarantanovenne, famiglia materna abruzzese, crocevia di professionalità, capitali e grandi destini è la persona giusta per raccontarlo. Così ci ha scritto un libro, “I furiosi anni Venti” (Feltrinelli), dove descrive la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) “L’ho capito con Obama. Ci sono due mondi economici, quello del lavoro e quello del capitale. E quello del capitale è fatto dell’1 per cento della popolazione. Io sono della West Virginia, che è un po’ come dire la Calabria, così mentre studiavo ho lavorato come pulitore di pavimenti, ho riempito le botti di birra nei pub. Ora sono nel club dell’1%, ma anche un’eccezione”. Ilè saltato, illavoro governato dalla tecnologia non produce diritti ma risentimento, i figli difficilmente riescono a superare il tenore di vita dei loro genitori, e, splendido quarantanovenne, famiglia materna abruzzese, crocevia di professionalità, capitali e grandi destini è la persona giusta per raccontarlo. Così ci ha scritto un libro, “I furiosi anni Venti” (Feltrinelli), dove descrive la ...

