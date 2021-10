Alberto Matano | avete mai visto dove vive? | Che casa stratosferica!

(Di venerdì 1 ottobre 2021), volto tra i più amati ed ammirati di Rai 1, ha da poco ripreso la conduzione de La vita in Diretta. Ormai lo studio Studio 3 del Centro di produzione Rai di Via Teulada a Roma è diventata la sua “seconda”. Mae com’è la sua “prima”-Altranotizia, dopo la pausa estiva, ha ripreso a riempire i nostri pomeriggi con la sua La vita in Diretta. Il suo volto ha ripreso a raccontare la nostra quotidianità fatta di belle notizie e d’immancabili tragedie. La sua professionalità, acquisita in tanti anni di professione come giornalista, gli ha permesso di presentare sempre al meglio ogni singolo fatto di cronaca ...

Advertising

infoitcultura : Alberto Matano e il boom d’ascolti: “Grazie per essere sempre così tanti” - BaritaliaNews : La vita in diretta, Alberto Matano senza freni parla con i telespettatori e dice … - PasqualeMarro : #AlbertoMatano gravi accuse da #PierluigiDiaco: “E’ infido e…” - Afrodite_emma : Stefania Orlando: 'Ma, noi donne compiamo imprese impossibili' Alberto Matano: 'Stefania Orlando' ???? #StefaniaOrlando #lavitaindiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre 2021 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Vita in Diretta , celebre programma Rai condotto da. Tra i vari ospiti in studio anche la bellissima showgirl, opinionista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana Alba Parietti. La donna nel corso dell'intervista ha parlato della ...La vita in diretta,ospita Alessio Zucchini: 'Salutami tutti i colleghi del TG1' Ha avuto ospite il collega Alessio Zucchini, giornalista del TG1, nello spazio 'POP' nella puntata de La vita in diretta di ...Caterina e Melissa, chi sono le due ragazze la cui storia vera ha ispirato la fiction di Rai 1 'Sorelle per sempre': 'Scambiate nella culla, un grande .... In collegamento con Alberto Matano, nella nu ...La vita in diretta, Alberto Matano ringrazia di nuovo per gli ascolti: “Siete sempre così tanti”. E’ stato un grande successo la puntata de La vita in diretta di ieri, martedì 28 settembre 2021, ancor ...