Alba Parietti si scaglia contro i giudici di Tale e quale show: “Ha detto una cosa peggiore di fai schifo…” (VIDEO) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel corso di una recente diretta su Facebook Alba Parietti si è scagliata duramente contro i giudici di Tale e quale show. Nel suo mirino ci sono finiti, soprattutto, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Loretta Goggi, invece, è stata salvata dai giudizi negativi della concorrente. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nel corso di una recente diretta su Facebooksi èta duramentedi. Nel suo mirino ci sono finiti, soprattutto, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Loretta Goggi, invece, è stata salvata dai giudizi negativi della concorrente. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - Andrea_D74 : RT @grande_luciano: #CecchiPaone , Luxuria,alba Parietti,la moglie di collovati in TV a parlare di covid e vaccini. TV spazzatura - Melody80294578 : Stamattina mi sono svegliata Alba Parietti.... labbra gonfie a canotto e non so perché ?????allergia? Boh, comincio… - MarioManca : l'ansia, Malgioglio, Damiano, la prima fila a Sanremo, le donne, gli uomini: ho intervistato #AlbaParietti:… - zazoomblog : Alba Parietti: «Noi donne le peggiori nemiche di noi stesse» - #Parietti: #donne #peggiori #nemiche… -