Al primo passo falso è ripartito il treno delle polemiche: il terzino sinistro, il presidente taccagno (Di venerdì 1 ottobre 2021) A sentire Serse Cosmi lui è convinto delle buone possibilità del Napoli di ottenere eccellenti risultati quest’anno. Fin anche lo scudetto. Ma, a suo dire, tutti i suoi interlocutori addetti ai lavori controbattono “vedrai alla prima sconfitta che succede. L’ambiente non la regge e cominciano polemiche”. Sostanzialmente è quello che è accaduto a partire dal minuto successivo al termine della partita. Eppure a mio avviso la partita ha avuto un andamento chiarissimo. Fino alla espulsione di Mario Rui il Napoli ha dominato. E poteva essere tranquillamente sul 3 a 0 senza errori macroscopici in fase conclusiva. Errori di Petagna. E super errore di Zielinski a porta spalancata e senza pressione di avversari. Zielinski, detto per inciso, sempre più transita dal novero delle grandi promesse a quello delle piccolissime ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) A sentire Serse Cosmi lui è convintobuone possibilità del Napoli di ottenere eccellenti risultati quest’anno. Fin anche lo scudetto. Ma, a suo dire, tutti i suoi interlocutori addetti ai lavori controbattono “vedrai alla prima sconfitta che succede. L’ambiente non la regge e cominciano”. Sostanzialmente è quello che è accaduto a partire dal minuto successivo al termine della partita. Eppure a mio avviso la partita ha avuto un andamento chiarissimo. Fino alla espulsione di Mario Rui il Napoli ha dominato. E poteva essere tranquillamente sul 3 a 0 senza errori macroscopici in fase conclusiva. Errori di Petagna. E super errore di Zielinski a porta spalancata e senza pressione di avversari. Zielinski, detto per inciso, sempre più transita dal noverograndi promesse a quellopiccolissime ...

Advertising

ivanscalfarotto : In #Svizzera passa il referendum per il #matrimonioegualitario. Come in molti altri paesi europei, anche lì le unio… - s_margiotta : Concordo con @matteorenzi Bene la riforma #Cartabia, che domani approveremo in Senato. Ma è solo il primo -il più d… - forumJuventus : Locatelli post #JuveSamp: 'Il mister ci ha chiesto un passo avanti e lo abbiamo fatto. Questo gol è un'emozione che… - Trimani1977 : . Il primo passo non ti porta dove vuoi...ti toglie da dove sei. ?? - danielelombardi : Chi si indigna (giustamente) per la sentenza su #MimmoLucano ha un modo per rendere la sua indignazione costruttiva… -