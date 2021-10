Addio Pin Inps da oggi 1° ottobre: cosa cambia, nuove modalità e proroghe (Di venerdì 1 ottobre 2021) La rivoluzione nel mondo delle prestazioni sociali online è già iniziata da ottobre 2020, mese da cui abbiamo iniziato a dire Addio al Pin Inps per passare in modo definitivo allo Spid (il sistema pubblico di identità digitale). È stato lo stesso Istituto a comunicarlo con la circolare 87 del 17 luglio 2020. L’Inps attualmente non rilascia più il Codice pin dal 1° ottobre dello scorso anno, ma chi ne è già in possesso da tempo può ancora continuare ad utilizzarlo. Fino a quando però? Il dubbio è stato chiarito il 2 luglio 2021 dall’Ente, che ha pubblicato sul sito la circolare n. 95 per mettere nero su bianco che i PIN già rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il 30 settembre 2021. Dal 1° ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 1 ottobre 2021) La rivoluzione nel mondo delle prestazioni sociali online è già iniziata da2020, mese da cui abbiamo iniziato a direal Pinper passare in modo definitivo allo Spid (il sistema pubblico di identità digitale). È stato lo stesso Istituto a comunicarlo con la circolare 87 del 17 luglio 2020. L’attualmente non rilascia più il Codice pin dal 1°dello scorso anno, ma chi ne è già in possesso da tempo può ancora continuare ad utilizzarlo. Fino a quando però? Il dubbio è stato chiarito il 2 luglio 2021 dall’Ente, che ha pubblicato sul sito la circolare n. 95 per mettere nero su bianco che i PIN già rilasciati dall’Istituto alla data del 1°2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi entro il 30 settembre 2021. Dal 1° ...

