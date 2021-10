“A Tripoli combattiamo per salvare Roma”: il rap dei mercenari russi della Wagner (Video) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott – “Volo a Tripoli, al suono della chitarra. Con me c’è un gruppo di oche selvagge, stiamo salvando Roma”. E’ questo il rap dei mercenari russi del Gruppo Wagner che combattono in Libia ed evocano imprese epiche. Il riferimento è piuttosto chiaro: siamo a Tripoli nel nome della “terza Roma”, ovvero di Mosca, per evitare che cada definitivamente nelle mani dei turchi del “sultano” Erdogan. Questi ultimi, altrettanto simbolicamente, durante il conflitto libico mostravano distintivi con riferimenti espliciti a una vendetta per la sconfitta subita dagli ottomani nel 1912 nella guerra italo-turca. Leggi anche: Libia: così la Turchia, cent’anni dopo, torna sul “luogo del delitto La cavalcata rap dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 ottobre 2021), 1 ott – “Volo a, al suonochitarra. Con me c’è un gruppo di oche selvagge, stiamo salvando”. E’ questo il rap deidel Gruppoche combattono in Libia ed evocano imprese epiche. Il riferimento è piuttosto chiaro: siamo anel nome“terza”, ovvero di Mosca, per evitare che cada definitivamente nelle mani dei turchi del “sultano” Erdogan. Questi ultimi, altrettanto simbolicamente, durante il conflitto libico mostravano distintivi con riferimenti espliciti a una vendetta per la sconfitta subita dagli ottomani nel 1912 nella guerra italo-turca. Leggi anche: Libia: così la Turchia, cent’anni dopo, torna sul “luogo del delitto La cavalcata rap dei ...

