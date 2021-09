Zorya Luhansk-Roma, le formazioni ufficiali (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Zorya Luhansk-Roma: Zorya Luhansk (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh. All. Skripnik. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho. Foto: Twitter UEFA logo Conference League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per(4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh. All. Skripnik.(4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho. Foto: Twitter UEFA logo Conference League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Zorya Luhansk-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: I giallorossi vogliono lasciarsi alle s… - sabry_vet : I romanisti son preoccupati per Zorya Luhansk-Roma, piango - RomaNelCervello : #Villar non è Iniesta, ma addirittura non farlo giocare contro lo Zorya Luhansk mi sembra troppo. Se non gioca cont… - sportface2016 : #ConferenceLeague #ZoryaLuhansk-#Roma , le formazioni ufficiali - romaforever_it : Zorya Luhansk-Roma, Le Formazioni UFFICIALI | Conference League - Stagione 2021/2022 -