Zebre Rugby Club in lutto | morto il media manager Leonardo Mussini

Il mondo del Rugby di Parma piange la scomparsa di Leonardo Mussini, media manager delle Zebre Rugby Club, società che ha contribuito a fondare. Leonardo Mussini/FacebookLo sport parmigiano è in lutto. Il media manager e responsabile dell'ufficio stampa delle Zebre Rugby Club di Parma, Leonardo Mussini, è morto a soli 41 anni. Nel 2012 aveva contribuito a far nascere la società, per poi farla crescere con il passare degli anni. In città era conosciuto anche per la sua passione per la musica, che lo aveva portato a dare vita all'associazione dj Vinylistic.

