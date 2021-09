Advertising

RaiNews : #vaccini, #YouTube rimuoverà tutta la disinformazione dalla sua piattaforma. Non solo quella riguardante il Covid-1… - periodicodaily : YouTube rimuove canali RT: Russia minaccia ritorsione - Periodico Daily #youtube #russia #rt @Billa42_ - Billa42_ : YouTube rimuove canali RT: Russia minaccia ritorsione - Humberto051952 : RT @ImolaOggi: Resteranno solo le menzogne ultravax YouTube rimuoverà tutti i video che sostengono che i vaccini non riducono la trasmissio… - TGEUR24 : #YouTube rimuove tutti i video che fanno disinformazione sul #vaccino. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube rimuove

Rai News

In un post sul suo blog,ha spiegato che rimuoverà tutti i video che sostengono che i vaccini non riducono la trasmissione o la possibilità di ammalarsi, quelli che fanno disinformazione sui ...ha dichiarato che rimuovera' i contenuti che affermano falsamente che i vaccini approvati sono pericolosi e causano gravi effetti sulla salute, espandendo gli sforzi della piattaforma video ...YouTube rimuoverà i video nei quali si afferma che i vaccini sono pericolosi, causano effetti cronici sulla salute e non riducono la trasmissione della malattia. L'azienda di Mountain View ha cancella ...Riguardano tutti i vaccini, non soltanto quelli contro il coronavirus, e porteranno alla cancellazione di moltissimi video cospirazionisti ...