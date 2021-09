Youth4Climate | richieste concrete contro promesse vuote | così i giovani attivisti del clima sfidano i governi

(Di giovedì 30 settembre 2021) Un enorme struzzo fuori dal Mico e slogan da corteo sotto il palco della plenaria dello. Forse nemmeno gli organizzatori del forumle sul, tenutosi a Milano dal 28 al 30 settembre, si aspettavano di trovarsi davanti a temiradicali. Greta Thunberg che fa il verso ai leader mondiali («sento solo bla bla bla»); la delegazione brasiliana che fa partire un minuto di silenzio per gliindigeni uccisi nel Paese; l’ugandese Vanessa Nakate che chiede soldi a fondo perduto per le popolazioni africane e asiatiche più colpite dagli effetti della crisitica; la delegazione francese che pretende lo stop definitivo all’industria fossile entro i prossimi 9 anni. Nel fare gli onori di casa, il ministro per la Transizione ecologica Roberto ...

...premier Draghi all'apertura della Pre Cop 26 I 400 giovani delegati a Milano per la...nella stessa giornata di oggi hanno presentato un documento finale con una serie di precise,...Sono queste leai leader mondiali nel documento finale della, la conferenza dei giovani sul clima, che si conclude oggi giovedì 30 settembre al Mico di Milano. 'Chiediamo ...In vista del meeting Cop26 di novembre, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha assicurato che i leader globali ascolteranno le richieste dei giovani attivisti per il clima, dopo essersi incontrat ...Per i giovani non c'è più tempo da perdere, in nome di clima e ambiente. Cosa ha risposto il premier Draghi all'apertura della Pre Cop 26.