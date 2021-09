Yemen travolto dalla terza ondata di Covid | qui il 99% della popolazione non ha ricevuto vaccini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Loè scomparso dai radar del dibattito pubblico e politico, ma mai come adesso è necessario richiamare l’attenzionecomunità internazionale su quella che resta la più grave emergenza umanitaria al mondo: ladista colpendo pesantemente unastremata da quasi 7 anni di guerra, che per il 99% non è vaccinata e che in buona parte non ha accesso a cure, trattamenti e strumenti per prevenire il contagio. Basti pensare, che, secondo i dati ufficiali, i casi registrati sono triplicati e il tasso di mortalità è aumentato di oltre cinque volte nell’ultimo mese. Cifre che non tengono conto delle innumerevoli morti non diagnosticate a causacarenza di test, in un paese dove solo la metà delle strutture sanitarie sono ancora in ...