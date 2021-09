'Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati' (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che gli abbonati a Xbox Game Pass hanno raggiunto la soglia dei 30 milioni. Questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il dirigente Xbox Phil Spencer. Quando durante la discussione è emerso l'argomento dei modelli di business e degli abbonamenti nel settore dei videogiochi, Spencer ha affermato di ritenere che siano fondamentali nel processo di creazione dei giochi. Inoltre, diversi modelli di business consentono una produzione più diversificata. Tuttavia, apprezza ancora il fatto che i consumatori acquistino giochi al dettaglio e investano nell'acquisto di contenuti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che glihanno raggiunto la soglia dei 30. Questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il dirigentePhil Spencer. Quando durante la discussione è emerso l'argomento dei modelli di business e degli abbonamenti nel settore dei videogiochi, Spencer ha affermato di ritenere che siano fondamentali nel processo di creazione dei giochi. Inoltre, diversi modelli di business consentono una produzione più diversificata. Tuttavia, apprezza ancora il fatto che i consumatori acquistino giochi al dettaglio e investano nell'acquisto di contenuti. Leggi altro...

