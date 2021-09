X Municipio | Picca | “Dal M5S risorse insufficienti per la tutela delle alberature”

(Di giovedì 30 settembre 2021) X– “L’impegno della giunta 5 Stelle alX sullapinete del territorio è stato davvero impercettibile”. E’ quanto dichiara in una nota Monica, candidata presidente delX per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. “Per salvaguardare le– prosegue– sono stati stanziati appena 40mila euro, una cifra decisamente ridicola che serve forse per trattare 500 alberi.quindi nettamentee peraltro, ecco la beffa, destinate a via di Castelfusano dove lesono già da mesi irreversibilmente compromesse”. “Un impegno irrisorio che arriva subito dopo la rimozione di rami e tronchi di più di 20 ...

Il Faro online

