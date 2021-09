X Factor 2021: le audizioni si chiudono nella terza puntata, stasera su Sky Uno e NOW (Di giovedì 30 settembre 2021) X Factor 2021 torna stasera su Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con la terza e ultima puntata delle audizioni: ecco le anticipazioni. Le audizioni di X Factor 2021 volgono al termine: stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - la terza puntata decreterà chi può ancora sperare in un posto ai Bootcamp e per chi invece l'avventura finisce qui. Per gli artisti accorsi a Cinecittà, sarà questa l'ultima occasione per poter entrare nella gara di quest'anno, per convincere i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo: chi passa, raggiungerà i ragazzi che hanno già ricevuto i 3 sì negli scorsi episodi e potrà dunque accedere allo step ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Xtornasu Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con lae ultimadelle: ecco le anticipazioni. Ledi Xvolgono al termine:su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - ladecreterà chi può ancora sperare in un posto ai Bootcamp e per chi invece l'avventura finisce qui. Per gli artisti accorsi a Cinecittà, sarà questa l'ultima occasione per poter entraregara di quest'anno, per convincere i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo: chi passa, raggiungerà i ragazzi che hanno già ricevuto i 3 sì negli scorsi episodi e potrà dunque accedere allo step ...

