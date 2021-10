WTA Chicago III 2021 | Muguruza approfitta del forfait di Azarenka | prosegue la favola Hontana

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si sono conclusi da poco tutti gli ottavi di finale del WTA 500 di. La giornata odierna ha visto diversi match di alto livello ed eliminazioni importanti. Cominciamo dal successo di Ons Jabeur (n.16 del ranking WTA) sulla statunitense Jessica Pegula (n.24 del ranking). Dopo un primo set abbastanza deludente, la tunisina ha preso in mano le redini del gioco e ha chiuso con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Ora Jabeur affronterà nei quarti di finale l’ucraina Elena Svitolina (testa di serie n.1), uscita vittoriosa dalla partita contro la rumena Elena Ruse (n.98 del ranking) grazie a un doppio 6-3. Un altro quarto di finale che vedremo domani sarà quello tra Elena Rybakina (n.17 del ranking) e Belinda Bencic (n.12 del ranking). Sul cemento statunitense la kazaka ha avuto la meglio sulla russa Veronika Kudermetova (n.31 del ranking) con il ...

E' finita agli ottavi di finale l'avventura di Jil Teichmann (38) al torneo di. La giocatrice nativa di Barcellona infatti stata battuta con il punteggio di 6 - 4 6 - 3 dalla ceca Marketa Vondrousova (41), finalista al Roland Garros 2019 e alle ...