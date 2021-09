(Di giovedì 30 settembre 2021) ZURIGO (Svizzera) - L'obiettivo nella stesura delinternazionale è quello di far coesistere il calcio maschile e calcio femminile . Ci sta lavorando la Fifa, come assicurano Arsene ...

Advertising

sportli26181512 : #Wenger: 'Nel nuovo calendario spazio per uomini e donne': Questo uno degli obiettivi nel dibattito che vedrà Giann… - sportface2016 : #Inghilterra: scrisse post razzisti nel 2012, squalificato per 4 giornate dalla #FA -

Ultime Notizie dalla rete : Wenger Nel

Corriere dello Sport

Ci sta lavorando la Fifa, come assicurano Arsenee Jill Ellis, coinvolti in prima persona a Zurigodibattito che vedrà Gianni Infantino confrontarsi con le varie Confederazioni.... lanciata da Arséne, responsabile dello sviluppo mondiale della Fifa, è sempre aperto. L'organismo che gestisce il calciomondo vuole modificare i calendari e far disputare i Mondiali ogni ...Il dibattito sull'idea di "migliorare il calcio", lanciata da Arséne Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale della Fifa, è sempre aperto. L'organismo che gestisce il calcio nel mondo vuole modifi ...I due giocatori campioni del mondo, Marco Materazzi e Sami Khedira, hanno parlato dell'idea di migliorare il calcio, già avanzata da Arsene Wenger: 'L'incolumità atletica dei calciatori è uno dei temi ...