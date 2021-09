“We believe in love”: ecco l’inno ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Si intitola “We believe in love” ed è l’inno ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie che sis volgerà a giugno 2022 a Roma. l’inno, composto da mons, Marco Frisina, è stato pensato per accompagnare i grandi momenti dell’Incontro, uno strumento con cui poter coinvolgere in canto tutte le Famiglie. Il ritornello in lingua inglese, composto da una melodia molto semplice e orecchiabile, proclama con entusiasmo i grandi valori fondamentali della famiglia: l’amore e la vita. Lo stile musicale dell’inno è volutamente popolare e internazionale, per favorire la partecipazione da parte di tutte le Famiglie del mondo. Nelle strofe, il cui testo è cantato in 9 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Si intitola “Wein” ed èdel Xche sis volgerà a giugno 2022 a Roma., composto da mons, Marco Frisina, è stato pensato per accompagnare i grandi momenti dell’, uno strumento con cui poter coinvolgere in canto tutte le. Il ritornello in lingua inglese, composto da una melodia molto semplice e orecchiabile, proclama con entusiasmo i grandi valori fondamentali della famiglia: l’amore e la vita. Lo stile musicale delè volutamente popolare e internazionale, per favorire la partecipazione da parte di tutte ledel mondo. Nelle strofe, il cui testo è cantato in 9 ...

