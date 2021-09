Wall Street passa in negativo (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso a Wall Street dopo un avvio positivo, con gli investitori ottimisti sul fatto che sarà evitato lo shutdown. Sul fronte macro, hanno deluso i dati sui sussidi settimanali alla disoccupazione negli Stati Uniti, tuttavia allontanano almeno un po’ i timori sul tapering da parte della Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,31%; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 4.325 punti, in calo dello 0,80%. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,16%); in ribasso l’S&P 100 (-0,73%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l’ufficio (-1,43%), beni industriali (-1,37%) e finanziario (-1,30%). Unica tra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso adopo un avvio positivo, con gli investitori ottimisti sul fatto che sarà evitato lo shutdown. Sul fronte macro, hanno deluso i dati sui sussidi settimanali alla disoccupazione negli Stati Uniti, tuttavia allontanano almeno un po’ i timori sul tapering da parte della Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,31%; sulla stessa linea, giornata negativa per l’S&P-500, che continua la seduta a 4.325 punti, in calo dello 0,80%. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,16%); in ribasso l’S&P 100 (-0,73%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l’ufficio (-1,43%), beni industriali (-1,37%) e finanziario (-1,30%). Unica tra ...

