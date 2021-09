Volontari italiani in Tanzania per assistere i bimbi disabili: incontro con l’ambasciatore Marco Lombardi (Di giovedì 30 settembre 2021) l’ambasciatore Marco Lombardi ha incontrato i Volontari del servizio civile che prestano servizio in Tanzania presso la Comunità Solidali nel Mondo. Si tratta di giovani diplomati in fisioterapia che assistono i bambini disabili delle strutture di Dar es Salam e Mbeja. Lombardi ha anche incontrato la presidente italiana della Comunità Volontari per il Mondo, Marian Lambert, che, nella regione di Bongoyo, conduce progetti per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli strati più umili della popolazione ed in particolare per il personale domestico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021)ha incontrato idel servizio civile che prestano servizio inpresso la Comunità Solidali nel Mondo. Si tratta di giovani diplomati in fisioterapia che assistono i bambinidelle strutture di Dar es Salam e Mbeja.ha anche incontrato la presidente italiana della Comunitàper il Mondo, Marian Lambert, che, nella regione di Bongoyo, conduce progetti per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli strati più umili della popolazione ed in particolare per il personale domestico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

