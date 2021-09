Volley, Zaytsev: “Sono ottimista, spero di rientrare tra due mesi” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ivan Zaytsev vuole tornare in campo al più presto. Lo Zar si è fermato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 per sottoporsi all’intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro. Dopo poco più di un mese, il pallavolista azzurro sta mostrando ottimi segnali di miglioramento, sorprendendo lo staff tecnico della Cucine Lube Civitanova. “In questa fase riabilitativa – spiega lo stesso Zaytsev – c’è un volume dinamico di esercizi con graduale aumento della difficoltà per sollecitare la gamba. Parliamo di 6 o 7 ore quotidiane in palestra. Intorno a me percepisco energie positive e trapela ottimismo, ma fissare un termine preciso di rientro non è possibile. La speranza è di farcela tra due mesi“. “Sto lavorando con serenità anche grazie al supporto di dirigenza, staff e gruppo squadra della Cucine Lube. Sono felice e ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Ivanvuole tornare in campo al più presto. Lo Zar si è fermato dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 per sottoporsi all’intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro. Dopo poco più di un mese, il pallavolista azzurro sta mostrando ottimi segnali di miglioramento, sorprendendo lo staff tecnico della Cucine Lube Civitanova. “In questa fase riabilitativa – spiega lo stesso– c’è un volume dinamico di esercizi con graduale aumento della difficoltà per sollecitare la gamba. Parliamo di 6 o 7 ore quotidiane in palestra. Intorno a me percepisco energie positive e trapela ottimismo, ma fissare un termine preciso di rientro non è possibile. La speranza è di farcela tra due“. “Sto lavorando con serenità anche grazie al supporto di dirigenza, staff e gruppo squadra della Cucine Lube.felice e ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, Ivan #Zaytsev dopo l'operazione: 'Sono ottimista, spero di rientrare tra due mesi' - CronacheMc : VOLLEY - L'opposto fa il punto della riabilitazione post operazione: «Sono sereno, la Lube ha gestito tutto in modo… - sghi29 : RT @lucakobe24: CIVITANOVA: De Cecco-Zaytsev, Anzani-Simon, Juantorena-Lucarelli, Balaso. Non è il Psg del volley, ma molto di più... #Su… - lucakobe24 : CIVITANOVA: De Cecco-Zaytsev, Anzani-Simon, Juantorena-Lucarelli, Balaso. Non è il Psg del volley, ma molto di più… - _namelessale : Ma stanno tentando di far diventare Michieletto il nuovo Zaytsev? Tutti i giornali non parlano altro che di lui più… -